مسجل خطر وراء سرقة الدراجات النارية في دار السلام

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، من ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، لمزاولته نشاطًا إجراميًا فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.كما أقر بسرقته مركبة "توك توك" بذات الأسلوب والتصرف فيها بالبيع لدى عملائه، سيئى النية، 4 عاطلين، لهم معلومات جنائية أمكن ضبطهم، وتم بإرشادهم ضبط المركبة المستولى عليها، وباستدعاء صاحبها تعرف عليها واتهم المتهم الأول بالسرقة.تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.