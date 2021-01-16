إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "بدر، الدلنجات، دمنهور" عن إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص علي أرض زراعية عبارة عن 3 قطع بمساحة 400 م٢ تابعة لجمعية 6 أكتوبر الزراعية بنطاق وحدة النجاح بمركز بدر، وإزالة حالتين تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 350 مترا بمدينة الدلنجات وقرية طيبه عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.كما تم تنفيذا قرار إيقاف أعمال مخالفة وفك شدة خشبية لبناء مخالف بعزبة النقطة التابعة لمجلس قرية افلاقة بدمنهور.