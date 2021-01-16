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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

القبض على لص تخصص في سرقة الدراجات النارية بمدينة نصر

السبت 16/يناير/2021 - 01:00 م
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته مفتاح مصطنع، حال شروعه فى سرقة دراجة نارية باستخدام المفتاح المضبوط، وباستدعاء مالك الدراجة تعرف عليها واتهمه بالشروع فى سرقتها.

وبتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب المفتاح المصطنع، بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع.

كما اعترف بارتكابه واقعة سرقة دراجة نارية مبلغ بسرقتها، وتم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها مقطعة إلى أجزاء لدى عميله، سيئ النية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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