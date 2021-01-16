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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهم بقيادة سيارة مسروقة في القاهرة

السبت 16/يناير/2021 - 11:24 ص
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، من ضبط سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، حال استقلاله إحدى السيارات المُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته اعترف بتمكنه من الاستيلاء عليها عقب عثوره على مفتاح التشغيل الخاص بها، بقصد مساومة مالكها لإعادتها نظير مبلغ مالى، وباستدعاء مالكة السيارة تعرفت عليها واتهمته بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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