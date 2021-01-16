ضبط 102 شيشة بمقاهي مخالفة وإعدام 450 بعد مصادرتها بكوم حمادة

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال والمواقف والكافتيريات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات وردع المخالفين.أسفرت الحملة التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة العميد عبد الله المليجى عن ضبط ١٠٢ شيشة بعدد من المقاهى المخالفة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.كما تم تشكيل لجنة من مجلس ومدينة كوم حمادة للإشراف على إعدام ٤٥٠ "شيشة" بعد مصادرتها من خلال الحملات خلال الفترة الماضية.يأتى ذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بآليات عمل المطاعم والكافتيريات والمقاهي ومنع تقديم الشيشة بها، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".