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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 102 شيشة بمقاهي مخالفة وإعدام 450 بعد مصادرتها بكوم حمادة

السبت 16/يناير/2021 - 11:22 ص
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال والمواقف والكافتيريات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات وردع المخالفين.

أسفرت الحملة التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة العميد عبد الله المليجى عن ضبط ١٠٢ شيشة بعدد من المقاهى المخالفة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما تم تشكيل لجنة من مجلس ومدينة كوم حمادة للإشراف على إعدام ٤٥٠ "شيشة" بعد مصادرتها من خلال الحملات خلال الفترة الماضية.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بآليات عمل المطاعم والكافتيريات والمقاهي ومنع تقديم الشيشة بها، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

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