الرئيس الإيراني يحذر من تفشي موجة جديدة من كورونا في البلاد

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من احتمال تفشي موجة جديدة من كورونا في البلاد، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية اليوم السبت.يأتي هذا فيما حذرت وحدة أزمة فيروس كورونا الإيرانية أمس الجمعة، من التخفيف المبكر للإغلاق الحالي لفيروس كورونا برغم انخفاض أعداد المصابين، متوقعة أن هذا قد يؤدي إلى موجة رابعة من الإصابات.وقال مسعود مرداني، عالم الأوبئة وعضو في الوحدة: "لقد فعلنا ذلك الربيع الماضي وكانت العواقب الوخيمة تصل إلى 500 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد- 19 يوميا".ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عنه قوله إن أي تخفيف قد يدفع السكان إلى الاعتقاد بأن كل شيء عاد إلى طبيعته "وهذا سيكون اتجاها خطيرًا للغاية".