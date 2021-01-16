إغلاق 17 منشأة إداريا بدمياط

قالت منى الأطروشي مدير مديرية القوى العاملة بدمياط، إنه تم التفتيش على 137 منشأة، وإعادة التفتيش على 93 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 63 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 17 مذكرة غلق إداري، فضلًا عن تلقى 22 شكوى، وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منهم، وشكوتين منهم مستوفاة، و6 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.أما في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 218 منشأة والإعادة على 44 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضرًا، وتم تلقى 14 شكوي عمالية، تم تسوية شكوتين وديًا، وتحويل 7 منها للقضاء، وتبقت 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما تم عقد 4 ندوات توعية للعمال وأصحاب العمل.