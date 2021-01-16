ضبط تاجر يشتري الموبايلات المسروقة في القاهرة

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، من ضبط شخص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، وبحوزته هاتف محمول من متحصلات واقعة سرقة.وبمواجهته أقر بشرائه للهاتف المحمول المشار إليه من عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، كما أضاف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة.وتم بإرشاده ضبط الأخير وبمواجهته بأقوال المتهم الأول إعترف بسرقته للهاتف المحمول المشار إليها بأسلوب المغافلة، وباستدعاء صاحبة الهاتف المحمول تعرفت عليه واتهمت المتهم الثانى بالسرقة.