ضبط أخطر نشال في منشأة ناصر

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، حال تردده على أحد المولات التجارية، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بإسلوب المغافلة.كما اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموا بالسرقة.تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.