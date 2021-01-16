9 مشروبات طبيعية لتقوية الجهاز المناعي

1- عصير التفاح والجزر والبرتقال



2- البرتقال والجريب فروت



3- عصير البنجر



المانجا

5- خليط الكيوي والفراوله والنعناع



6- الليمون والزنجبيل



7- خليط السبانخ والخس والبقدونس



8- مشروب التمر الهندي



9- مشروب العرقسوس



بعد تحذير الأرصاد والتقلبات الجوية التي تكون في فصل الشتاء يكون الجهاز المناعة خط الدفاع الأول عن الجسم ضد البكتيريا والفيروسات والجراثيم المسببة للأمراض، وبعيدًا عن الأدوية والعقاقير التقليدية، تحتوي العصائر الطبيعية على الكثير من الفيتامينات التي تعزز المناعة وتساعد الجسم على مقاومة الأمراض بحسب موقع "webteb".وفيما يلي نقدم لكم عصائر طبيعية لتعزيز مناعة الجسم ومنهم:حيث يحتوي علي فيتامين أ، فيتامين ب6، فيتامين ج، البوتاسيوم وحمض الفوليك.حيث تحتوي علي فيتامين ج، الذي يكافح البرد والانفلونزا والذي يعتبر من أهم مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض.يحتوي علي البيتا كاروتين، فيتامين ج، الكبريت، الكالسيوم، الحديد، المنغنيز والبوتاسيوم لذلك يعد عصير طبيعي لتعزيز مناعة الجسم.4-تحتوي على الفيتامينات التي تحمي الخلايا من التلف وتعزز من الأجسام المضادة التي تحارب الأمراض.يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، أبرزها المغنيسيوم، الزنك، حمض الفوليك والفيتامينات مثل فيتامين ج.الزنجبيل له دور فعال في قتل الميكروبات وزيادة تدفق الدم للخلايا والأطراف وتقوية جهاز المناعة.يحتوي علي فيتامين ب 6 الذي يلعب دورًا مهمًا في انتشار الخلايا المناعية ومقاومة الإلتهاب.يعد مشروب التمر هندي عصير طبيعي لتعزيز مناعة الجسم.يقوي جهاز المناعة ويعتبر مضاد للفيروسات ومضاد حيوي يعالج العدوى بالجهاز التنفسي والحساسية ويعالج السعال أيضًا.