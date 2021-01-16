9 مشروبات طبيعية لتقوية الجهاز المناعي
السبت 16/يناير/2021 - 01:04 م
هويدا سعيدطباعة
بعد تحذير الأرصاد والتقلبات الجوية التي تكون في فصل الشتاء يكون الجهاز المناعة خط الدفاع الأول عن الجسم ضد البكتيريا والفيروسات والجراثيم المسببة للأمراض، وبعيدًا عن الأدوية والعقاقير التقليدية، تحتوي العصائر الطبيعية على الكثير من الفيتامينات التي تعزز المناعة وتساعد الجسم على مقاومة الأمراض بحسب موقع "webteb".
وفيما يلي نقدم لكم عصائر طبيعية لتعزيز مناعة الجسم ومنهم:
1- عصير التفاح والجزر والبرتقال
حيث يحتوي علي فيتامين أ، فيتامين ب6، فيتامين ج، البوتاسيوم وحمض الفوليك.
2- البرتقال والجريب فروت
حيث تحتوي علي فيتامين ج، الذي يكافح البرد والانفلونزا والذي يعتبر من أهم مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض.
3- عصير البنجر
يحتوي علي البيتا كاروتين، فيتامين ج، الكبريت، الكالسيوم، الحديد، المنغنيز والبوتاسيوم لذلك يعد عصير طبيعي لتعزيز مناعة الجسم.
4- المانجا
تحتوي على الفيتامينات التي تحمي الخلايا من التلف وتعزز من الأجسام المضادة التي تحارب الأمراض.
5- خليط الكيوي والفراوله والنعناع
يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، أبرزها المغنيسيوم، الزنك، حمض الفوليك والفيتامينات مثل فيتامين ج.
6- الليمون والزنجبيل
الزنجبيل له دور فعال في قتل الميكروبات وزيادة تدفق الدم للخلايا والأطراف وتقوية جهاز المناعة.
7- خليط السبانخ والخس والبقدونس
يحتوي علي فيتامين ب 6 الذي يلعب دورًا مهمًا في انتشار الخلايا المناعية ومقاومة الإلتهاب.
8- مشروب التمر الهندي
يعد مشروب التمر هندي عصير طبيعي لتعزيز مناعة الجسم.
9- مشروب العرقسوس
يقوي جهاز المناعة ويعتبر مضاد للفيروسات ومضاد حيوي يعالج العدوى بالجهاز التنفسي والحساسية ويعالج السعال أيضًا.
وفيما يلي نقدم لكم عصائر طبيعية لتعزيز مناعة الجسم ومنهم:
1- عصير التفاح والجزر والبرتقال
حيث يحتوي علي فيتامين أ، فيتامين ب6، فيتامين ج، البوتاسيوم وحمض الفوليك.
2- البرتقال والجريب فروت
حيث تحتوي علي فيتامين ج، الذي يكافح البرد والانفلونزا والذي يعتبر من أهم مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض.
3- عصير البنجر
يحتوي علي البيتا كاروتين، فيتامين ج، الكبريت، الكالسيوم، الحديد، المنغنيز والبوتاسيوم لذلك يعد عصير طبيعي لتعزيز مناعة الجسم.
4- المانجا
تحتوي على الفيتامينات التي تحمي الخلايا من التلف وتعزز من الأجسام المضادة التي تحارب الأمراض.
5- خليط الكيوي والفراوله والنعناع
يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، أبرزها المغنيسيوم، الزنك، حمض الفوليك والفيتامينات مثل فيتامين ج.
6- الليمون والزنجبيل
الزنجبيل له دور فعال في قتل الميكروبات وزيادة تدفق الدم للخلايا والأطراف وتقوية جهاز المناعة.
7- خليط السبانخ والخس والبقدونس
يحتوي علي فيتامين ب 6 الذي يلعب دورًا مهمًا في انتشار الخلايا المناعية ومقاومة الإلتهاب.
8- مشروب التمر الهندي
يعد مشروب التمر هندي عصير طبيعي لتعزيز مناعة الجسم.
9- مشروب العرقسوس
يقوي جهاز المناعة ويعتبر مضاد للفيروسات ومضاد حيوي يعالج العدوى بالجهاز التنفسي والحساسية ويعالج السعال أيضًا.