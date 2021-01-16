«أمن المنافذ» يحبط 9 عمليات تهريب خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 9 قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار سيارات)، وقضية تهريب نقد، وأخرى وحيازة المواد والأقراص المخدرة.وفي مجال الأمن العام، ضبطت 52 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي)، وفي المخالفات المرورية تم ضبط 1680 مخالفة متنوعة وتنفيذ 208 أحكام قضائية متنوعة، وقضيتي هجرة غير شرعية وتزوير المستندات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ومواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.