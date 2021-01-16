تعيين 599 شابًا منهم 9 ذوى احتياجات خاصة بدمياط

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، تعيين 599 شابًا منهم 9 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلون بها 990 شابًا، فضلا عن توفير 26 فرصة عمل، كما تم استخراج 305 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة المهنة.كما قامت المديرية بصرف منح للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، بلغت 13 ألفًا و655 جنيهًا لـ 19 عاملًا من المسجلين بالمنظومة، كما يجري تجهيز منحة المولد النبوي الشريف لصرفها لتلك الفئة.