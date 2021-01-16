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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«المالية»: بدء تشغيل منظومة التسجيل المسبق لمعلومات الشحن 1 أبريل

السبت 16/يناير/2021 - 11:32 ص
وزير المالية
وزير المالية
راندا التوني
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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن مراكز الخدمات اللوجستية التي تعمل بمنظومة النافذة الواحدة، تحظى بالمتابعة المستمرة من وزير المالية؛ بما يدفع العاملين لمضاعفة جهودهم للارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الجودة الشاملة.

وأوضح أن منظومة نافذة المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود فى مصر، سوف تلزم جميع الجهات التى تعمل بها بتحقيق التكامل مع المنصة، والاعتماد على نظام "إدارة المخاطر" كأساس للتعامل مع الشحنات الواردة أو الصادرة؛ بجانب الاعتماد على نظام التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات كأساس لبدء إجراءات الإفراج، مع إرسال واستقبال البيانات رقميًا، لافتًا إلى أن منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، يرتبط بها نظام التسجيل المُسبق لمعلومات الشحنات "ACI".

وقال إن الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق لمعلومات الشحن ACI ابتداءً من الأول من أبريل 2021 ويبدأ التشغيل الإلزامي له في 1 يوليو 2020.

من جهته أوضح الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية والتي تمتلك الدولة 80% من أسهمها أن نظام التسجيل المُسبق لمعلومات الشحنات "ACI" يحقق العديد من المزايا منها تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع، والمساعدة في القضاء على المُهمل والبضائع مجهولة الهوية أو المصدر بالموانئ المصرية، كما يساعد الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات (الإفراج المسبق).

وأضاف أن نظام التسجيل المُسبق لمعلومات الشحنات "ACI" يساعد في تقليل تكلفة وزمن الإفراج عن البضائع، كما يساعد في تحقيق نظام إنذار مبكر "Risk Management System" للإدارات المعنية بالمخاطر والاستهداف، ويساعد على تطوير العمل فى الموانئ المصرية، وتحقيق الاستفادة الأكبر من البيانات الرقمية؛ عبر إتاحة بيانات الشحنة إلى جهات الفحص قبل وصول الشحنات.

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