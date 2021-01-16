ملك الأردن يزور الإمارات

توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، إلى أبوظبي في زيارة الإمارات.وبحسب بيان للديون الملكي الأردني، فإنه من المقرر أن يلتقي الملك عبدالله الثاني خلال الزيارة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات.يذكر أنه في نوفمبر الماضي، حضر العاهل الأردني في أبوظبي قمة ثلاثية ضمت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.