«لوفيجارو» تكشف النقاط الخلافية في ميثاق الآئمة الفرنسي

كشفت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية النقاب عن آخر مسودة لميثاق الأئمة الذي أعده المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، كما كشفت عن النقاط المختلفة عليها والمزعجة لمجموعة من أعضاء المجلس والسلطات الفرنسية.ومن بين النقاط الخلافية، المساواة بين الرجل والمرأة، حيث أن نصّ مسودة الميثاق لم يتغير كثيرا مقارنة مع النص الأول، فهو يشير إلى المادة 1 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن والمساواة في "الكرامة" بين الرجل والمرأة في القرآن، أما حرية المعتقد، فقد جاء في المسودة الأولى صراحة رفض عقوبة الردة وضمان حرية المعتقد مكفولة للجميع، بينما حذفت هذه النقطة من المسودة الأخيرة واستبدلت حرية المعتقد باحترام الآراء وحق تغيير الديانة.كما تم رفض الإسلام السياسي الذي ذكر في الميثاق في نسخته الأولى، تم حذفه من المسودة النهائية وتم استبدال ذلك بعبارة رفض استغلال الدين لأغراض سياسية كما حذفت النسخة الأخيرة مفردات ركز عليها مشروع الأئمة وطالب بعدم استعمال الأئمة الفرنسيين لها في خطبهم في المساجد وهي الولاء والتكفير والهجرة.وقالت "لوفيغارو": "يستقبل وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، اليوم السبت ممثلي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لمناقشة الميثاق والاتفاق عليه".