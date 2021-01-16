ضبط 17 متهمًا بحوزتهم أسلحة وذخائر فى أسيوط

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، وبمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن لاستهداف دائرة مركز شرطة ديروط.أسفرت جهود الحملة عن ضبط 17 متهمًا وبحوزتهم 5 بنادق آلية وكمية من الطلقات من ذات العيار، 6 فرد خرطوش وكمية من الطلقات من ذات العيار، 3 أسلحة بيضاء، مسدس، فرد روسي محلي الصنع، كمية من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الشابو، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر البودرة، ميزانين، عدد من الهواتف المحمولة، مبالغ مالية، وكذا تنفيذ حكمين قضائيين.بمواجهتهم اعترفوا بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والتعاطي والسلاح بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.