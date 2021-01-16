ضبط 4445 مخالفة مرورية متنوعة في يوم
السبت 16/يناير/2021 - 11:04 ص
مريم جبل _ عمرو المزيديطباعة
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4445) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1555) مخالفة تجاوز السرعة المقررة،(196) مخالفة السير بدون تراخيص، (27) مخالفة موقف عشوائى،. (28) مخالفات شروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4445) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1555) مخالفة تجاوز السرعة المقررة،(196) مخالفة السير بدون تراخيص، (27) مخالفة موقف عشوائى،. (28) مخالفات شروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.