أبوظبى تمدد نظام «التعليم عن بُعد» 3 أسابيع إضافية

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بالإمارات عن استمرار نظام "التعليم عن بُعد" لجميع المراحل الدراسية في جميع مدارس الإمارة لمدة ثلاثة أسابيع، ابتداءً من غدٍ الأحد.وأكدت اللجنة، في بيان أورده "مكتب أبوظبي الإعلامي" عبر حسابه على "تويتر" اليوم السبت، أن القرار جاء كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 وحرصًا على صحة وسلامة المجتمع المدرسي.وحثت اللجنة أولياء الأمور والكادرين الأكاديمي والإداري في المدارس الحكومية والخاصة على التطعيم لحماية أنفسهم، والمساهمة في تأمين حماية شاملة لأفراد المجتمع.وكانت اللجنة اعتمدت نظام "التعليم عن بُعد" في جميع مدارس الإمارة لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ في الثالث من يناير الجاري.