10 معلومات عن مشروع تأهيل وتبطين الترع

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، وهو من ضمن المشروعات القومية الكبرى التى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تنفيذها وباقصى سرعة إنجاز للحفاظ على الموارد الذاتية المتاحة.وفيما يلي 10 معلومات حول أهمية المشروع القومى :1_ 55.5 مليار متر مكعب هى خصة مصر الثابتة من نهر النيل .2_ أطوال الترع فى مصر تبلغ 33 ألف كيلو متر .3_ أطوال الترع المتعبة فى المرحلة الأولى 7000 كيلو متر .4_ 18 مليار جنيه قيمة أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد المياه .5_ 14 محافظة من أسوان حتى الإسكندرية يتم فيها تنفيذ المشروع .6_ من 3 إلى 4 أمتار بدلا من متر أعماق ومساحة القاع الخاص ببعض الترع .7_ 5 مليارات متر مكعب من المياه يستهدف المشروع القومى توفيرها .8_ تأهيل الترع يستهدف تعظيم الاستفادة من المياه وسهولة فى حركتها.9_ يستهدف المشروع ضمان وصول المياه لنهاياتها دون عوائق .10 _ ترشيد مياه نهر النيل وتقليل الفاقد منها خلال سريانها فى الشبكة المائية .