الاتحاد الأوروبى يعلق مساعدات لإثيوبيا

علق الاتحاد الأوروبى الدعم الذى يقدمه إلى الحكومة الإثيوبية، والمقدر بـ88 مليون يورو، وذلك لحين السماح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى إقليم تيجراى، للوقوف على الأوضاع هناك.وقال كبير الدبلوماسيين فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، إن رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد فى حاجة إلى الارتقاء لجائزة نوبل للسلام التى حصل عليها، وذلك عبر بذل ما بوسعه لإنهاء الصراع فى تيجراى، وفقا لوكالة رويترز.وتابع بوريل: "نحن مستعدون للمساعدة، لكن ما لم يكن هناك وصول للمساعدات الإنسانية، فلن يتمكن الاتحاد الأوروبي من صرف دعم الميزانية المخططة للحكومة الإثيوبية".وفى ديسمبر الماضي، ذكرت فرقة العمل الحكومية الخاصة بتيجراى أنها توصلت إلى اتفاق مع الأمم المتحدة تستدعي بموجبه أديس أبابا القرارات بشأن دخول وكالات الإغاثة.