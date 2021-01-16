التحقيق مع طالب «الفيديوهات الفاضحة» في دمياط

يباشر المحامي العام لنيابات دمياط، التحقيق مع "بلال. ا"، طالب بتهمة تصوير مقاطع فيديو خارجة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة رأس البر بدمياط، قد تمكنت من ضبط الشاب بعد أن نشر عدة مقاطع وهو يرتدي ملابس داخلية وأخرى وهو عاريا، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه بعد أن تقدم محامي بشكوى ضده وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة وعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.