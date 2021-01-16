ضبط 15 طن أسمدة مغشوشة في الدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط ( 15 طن أسمدة ومخصبات زراعية) معبأة داخل خزانات وعبوات وأجولة بأحجام مختلفة مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة – (6 ماكينة خط إنتاج – 6044 عبوة فارغة معدة للتعبئة – 2000 إستيكر لعلامات تجارية وهمية غير مسجلة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع للأسمدة الزراعية بدون ترخيص ) بمحافظة الدقهلية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.