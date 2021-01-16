«رغم الإجازة» القنوات التعليمية تستكمل المناهج.. والوزارة: لا نية لعودة الأبحاث

رغم بدء اجازة منتصف العام الدراسي للعام الحالي، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير جداول الأسبوع الرابع عشر لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية، من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على القنوات التعليمية التابعة لها، وعبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.فى ذات السياق، قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعلي الفني، إنه حتى الآن سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب العودة من إجازة منتصف العام الدراسي فى 20 فبراير المقبل، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، بتأجيل الامتحانات حفاظًا على الطلاب من جائحة فيروس كورونا.ومن جانبه أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى تصريحات سابقة، أنه لا نية لدى الوزارة لعودة فكرة الأبحاث مرة أخرى، كوسيلة لتقييم الطلاب فى صفوف النقل خلال الفترة المقبلة، قائلًا: لن تلجأ للأبحاث بسبب ما فعله الكثيرون العام الماضى، مما أدى إلى إهدار قيمتها التربوية والتعليمية، وفقدنا تكافؤ الفرص فى التقييم العادل للأسف رغم جمال الفكرة، ورغم أنها وسيلة تقييم هامة جدا ولكن ما تعرضنا له أساء للفكرة كلها للأسف الشديد.وكان مجلس الوزراء، أكد أنه فى إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذى تقدمت به كل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من السبت 2 يناير، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2020 2021 بنظام التعليم عن بعد.