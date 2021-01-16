ضبط مالك مخبز استولى على 160 ألف جنيه فرق سعر الغاز بالبحيرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة البحيرة لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار وقُدرت بمبلغ 160369 جنيه طبقًا لتقرير الجهات المعنية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.