أستراليا تشدد إجراءات الحجر الصحي للاعبين قادمين من لوس أنجلوس

كشف تقرير إخباري أن السلطات الأسترالية شددت إجراءات الحجر الصحي للاعبين قادمين من لوس أنجليس للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، في رحلة جوية تبين أن اثنين من المسافرين بها مصابان بعدوى فيروس كورونا المستجد.وأوضحت وكالة الأنباء الأسترالية نقلا عن سلطات الحجر الصحي، أنه لدى وصول الطائرة من لوس أنجليس إلى ملبورن أمس الجمعة، كشفت الفحوص إصابة أحد أفراد الطاقم وكذلك أحد الركاب، وهو ليس من اللاعبين لكنه من المعنيين ببطولة أستراليا المفتوحة، بعدوى فيروس كورونا المستجد.وطبقا للإجراءات والقيود المعمول بها في أستراليا، يخضع جميع اللاعبين للحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولهم إلى أستراليا قبل المشاركة في أي منافسات، لكن مع السماح لهم بالتدريب لعدة ساعات يوميا.لكن الأشخاص القادمين على متن تلك الطائرة من لوس أنجليس، لن يسمح لهم سوى بالتدريبات داخل غرفهم الفندقية، ولم تكشف السلطات عن هؤية هؤلاء الركاب.وبدأ توافد اللاعبين إلى ملبورن أمس الجمعة استعدادا للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في الثامن من فبراير المقبل، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من موعدها المعتاد.