«وقفة رجالة» يقترب من 400 ألف جنيه في يومين

اقترب فيلم "وقفة رجالة" من تحقيق 400 ألف جنيه بعد يومين من طرحه في دور العرض المصرية، وحظي العمل بأراء إيجابيه حول قصته وأبطاله.وطرحت شركة "سينرجي فيلمز" المنتجة للعمل الفيلم في 64 دار عرض سينمائي بالقاهرة والإسكندرية ومختلف محافظات جمهورية مصر العربية.وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، أمينة خليل، محمد سلام، شريف دسوقي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة سوسن بدر.