ضبط مالك مخزن حجب 5.3 طن أرز عن الأسواق بالمنوفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (5.3 طن سلع غذائية "أرز - مكرونة") معبأة داخل عبوات لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.