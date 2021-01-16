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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

الشاب المعتدي على والدته: مضربتهاش وأمي مفترية وعايزة تطردني

السبت 16/يناير/2021 - 10:54 ص
الأم
الأم
عمرو الشامي
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من باب حق الرد، على ما نشرناه في موقع "الدستور" عن اعتداء شاب بالضرب المبرح على والدته، حسبما قالت في بث مباشر معنا بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ، قال محمد فضل 43 عاما، إن والدته "دولت الكومي" 70 عاما، هي من اعتدت عليه رفقة عدد من أحفادها بعد رفضه بيع المنزل الذي يقطن فيه معها وطرده منه، وأن النيابة العامة قد أفرجت عنه بعدما جاءت التحريات الأمنية بكذب إدعاءات والدته، لافتا أنه لم يضربها قط كما تقول.

يقول محمد فضل: البداية كانت في صغري، حيث كانت والدتي تتعدي عليا بالضرب المبرح لساعات لأتفه الأسباب مما أثر في نفسيتي بالسلب، وكان والدنا ترك لنا 18 قيراطا ورث، وكانت هي الوصية علينا لأننا كنا صغار فقامت ببيع الورث وإعطاء شقيقها الأموال والذي قام بشراء قطعة الأرض الذي عليه البيت محل النزاع حاليا وكتبه باسمها وهو ليس هدية من شقيقها كما تقول، ولكنه بأموال الإرث الذي تركه والدنا لنا".

وتابع فضل، خلال حديثه مع "الدستور": قمت بالمشاركة في بناء المنزل على هيئته الحالية ولكنها تريد بيعه لإحدى شقيقاتي وأولادها ولكنني أرفض وليس لي مأوى آخر وهذا هو سبب المشاكل، فبدأت بافتعال المشاكل وتحرر محاضر لطردي من المنزل والاستيلاء عليه وكنت أنا الذي أرفض بيع المنزل ولازلت أرفض، وهي التي تريد بيعه وليس أنا وتريد أن تطردني منه، وأما ما تقوله بقيامي بعزلها في غرفة غير مؤهلة للعيش غير حقيقي فهي التي تعزلني وتعزل نفسها".

وأما فيما يخص قيامه بالتعدي عليها وضربها، فقد نفي الابن هذا الكلام مطلقا، مؤكدا" أن الصور التي ظهرت فيها عليها أثار الضرب "فوتوشوب" وليس حقيقي نهائي وأيضا تهديدها بالقتل غير حقيقي نهائي والنيابة أفرجت عني بعد ثبوت ذلك"، موضحا أن والدته "مفترية ومحدش بيقدر عليها".

واختتم "فضل" حديثه قائلا: "أنا سمعتي جيدة للغاية وأهل القرية يعرفون أخلاقي جيدا، وأيضا يعرفون والدتي والمشاكل التي تقوم بها، وأنني لم أقم بأي شئ من الأشياء التي اتهمتني بها".

وكانت دولت الكومي، 70 عامًا، من قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ، اتهمت نجلها الوحيد البالغ من العمر 44 عامًا، طردها من منزلها الذي يقيم معها فيه، بعد أن ضربها وسحلها عدة مرات متتالية محاولًا قتلها، على حد قولها.

وقالت الأم المعتدى عليها لـ «الدستور»، إنها تمكث حاليًا لدى ابنتها المتزوجة بعد أن طرها نجلها من المنزل، مؤكدة أنه دائم التعدي عليها منذ 25 عامًا بالضرب المتواصل إلا أنها كانت دائمًا ترفض الشكوى، ولكن مع تكرار الأمر الوضع بالضرب المبرح ومحاولات القتل والتهديد بالطرد من المنزل تدخل الجيران محاولين تخليصها منه قبل أن يفتك بها.

وأوضحت أن نجلها كان يخصص لها غرفة خارج المنزل من الطوب الأحمر، وغير آدمية لكي تعيش فيها على الرغم من مرضها بالضغط والسكر، وكان يرمي عليها القمامة ويأتي لنفسه بكل ما لذ وطاب، مطالبة بتمكينها من المنزل، وأن لديها أوراق تثبت ملكيتها له.

ولفتت إلى أن مؤكدة أنها أبلغت الشرطة قبل ذلك وتم حبسه بالفعل، ولكنه يعاود الكرة مرة أخرى، ممطالبة بالتدخل لحمايتها بعد تهديده لها بالقتل، والذي ما زال مستمرًا، على حد قولها.

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