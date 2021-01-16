السقا يؤجل «السرب» من أجل «نسل الأغراب»

قرر صناع وطاقم فيلم "السرب" تأجيل استئناف تصوير الفيلم خلال الفترة الحالية، وإرجاءه إلى ما بعد شهر رمضان، نظرا لانشغال أبطال العمل، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا بطل الفيلم، بعدد من الأعمال الرمضانية.ويحتاج مسلسل السقا الجديد "نسل الأغراب" إلى مزيد من الوقت والمجهود للحاق بشهر رمضان، خاصة أنه لم يصور حتى الآن إلا 3 أسابيع من العمل، وحلول شهر رمضان بعد 3 أشهر فقط.ويحتاج الفيلم إلى مجهود مضاعف أيضا، لتناوله عددًا من الملفات الوطنية الأخيرة في مواجهتها للإرهاب، حيث يظهر الفيلم أبطال القوات الجوية وفروع الجيش الأخرى، بالإضافة إلى وجود تعاون مع ضباط وزارة الداخلية، ويشارك في الفيلم آسر ياسين وهند صبري وعمرو عبدالجليل وأحمد حاتم ودياب وكريم فهمي ومن إخراج أحمد نادر جلال.