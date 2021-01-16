العراق يعتزم توقيع عقد مع شركة عالمية لاستثمار الغاز في حقل عكاس

كشف وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، اليوم السبت، عن قرب التوقيع على عقد مع شركة عالمية كبيرة لاستثمار الغاز الطبيعي في حقل عكاس بمحافظة الأنبار غربي بغداد.وقال عبدالجبار، لتليفزيون "الشرقية" العراقي، اليوم، إن العراق ماض باتجاه التوصل إلى اتفاق مع شركة عالمية مرموقة لاستثمار الغاز في حقل عكاس في محافظة الأنبار غربي بغداد خلال الأشهر الستة المقبلة.وأضاف: "قبل الأول من شهر يونيو المقبل سيتم التوقيع على عقد استثمار حقل عكاس الغازي"، مشيرا إلى أن "هناك دعما حكوميا كبيرا لتطوير حقل عكاس، لأنه يمثل ثروة وطنية كبيرة".وكانت شركة كوكاز الكورية صاحبة الامتياز لتطوير حقل عكاس الغازي قد انسحبت من العمل بتنفيذ تعاقداتها مع العراق في الحقل بعد اجتياح تنظيم داعش للعراق منتصف عام 2014، وسيطرته على مجمع العمل في محافظة الأنبار.ويخوض العراق حاليا مفاوضات مع شركات عالمية للدخول في شراكات لتطوير قطاع التكرير والغاز والبتروكيميات، خاصة في محافظات البصرة والناصرية ويسان، بهدف الاستثمار الأمثل للغاز وإيقاف عملية حرق الغاز بحلول عام 2024.