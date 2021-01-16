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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الرى: تأهيل 756 كيلو مترًا من الترع المتعبة

السبت 16/يناير/2021 - 11:13 ص
تبطين الترع
تبطين الترع
وائل القمحاوى
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تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وهو من ضمن المشروعات القومية الكبرى التى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة تنفيذها وبأقصى سرعة إنجاز للحفاظ على الموارد الذاتية المتاحة فى ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة سنويًا.

يأتى ذلك فيما انتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، من تنفيذ 756 كيلومترًا من الأطوال المتعاقد عليها للتأهيل حتى اليوم الأحد، حيث من المستهدف حتى نهاية العام الجارى طرح 5164 كيلومترًا أخرى وخلال عامين يتم تنفيذ  7000 كيلومتر طولي من الترع المتعبة، لما لها من عائد اقتصادي ويسهم في توفير فرص عمل للشباب.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، والتأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.

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