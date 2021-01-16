رئيس البريد: مصر حريصة على فتح آفاق التعاون مع نيجيريا

استقبل الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، الدكتور عيسى على بانتامي، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بنيجيريا على رأس وفد رفيع المستوى، مستعرضا أهم وأحدث ما توصل إليه البريد المصرى من تطور في منظومة الخدمات مع شرح للخدمات الجديدة التي يقدمها حاليًا، كما اصطحب الوزير والوفد المرافق له في جولة تفقدية تفقد خلالها متحف البريد بالقرية الذكية والذي يضم العديد من المقتنيات الأثرية التي توثق تاريخ البريد على مر العصور.وأكد الدكتور شريف فاروق، رئيس البريد المصري على العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر ونيجيريا، خاصة في مجال الخدمات البريدية، مشيرًا إلى أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الدول بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.ومن جانبه، أشاد الدكتور عيسى علي بانتامي، وزير الاتصالات النيجيري، بما توصل إليه البريد المصري من تطور خلال الفترة الحالية، مُبديًا إعجابه بما شاهده من مقتنيات أثرية في متحف البريد والتي توثق التاريخ البريدي متمنيا التوفيق والنجاح للبريد المصري وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون الثنائي بين البلدين.وفي نهاية اللقاء سلم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري الدكتور عيسى علي بانتامي، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي، بنيجيريا درع البريد المصري متمنيًا للوزير والوفد المرافق له إقامة سعيدة في بلده الثاني مصر.