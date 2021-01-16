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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 17 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

السبت 16/يناير/2021 - 11:06 ص
ميناء
ميناء
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، أن إجمالي حركة السفن بالميناء بلغ 17 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز، في بيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 4700 طن؛ تشمل 1400 طن أسمنت، و300 طن يوريا، و3000 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39681 طنا؛ تشمل 27758 طن ذرة، و1037 طن خشب زان، و2902 طن حديد، و673 طن صودا، و3055 طن فول، و4256 طن قمح. ‎

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 366 حاوية مكافئة؛ تشمل: خضراوات (بطاطس وخرشوف وفاصوليا وملوخية)، وحاصلات زراعية (ليمون وينسون وشطة وبصل وبرسيم وريحان وزيتون وكتان)، وفواكه (برتقال وبلح ويوسفي وعنب وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من: الإمارات والأردن والمغرب وإسبانيا وباكستان وأمريكا واليونان وإنجلترا والهند ومالطا وسلوفينيا والصين وبنجلاديش وهونج كونج وماليزيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 118 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 801 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 113961 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 106228 طنا.

كما غادر قطاران، بحمولة إجمالية 2629 طن قمح، باتجاه صوامع شبرا، وقطار مكون من 25 عربة؛ بعد تفريغ 25 حاوية مكافئة قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3924 شاحنة.

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