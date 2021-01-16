يقطنه سياح روس.. حريق يلتهم فندقًا في زنجبار (فيديو)

اندلع حريق كبير بمدينة بواني مشانجاني في أرخبيل زنجبار، التابع لجمهورية تنزانيا.ووقع الحريق، في هذا الفندق الذي يقطنه بعض السائحين الروس، في وسط الليل.وفي البداية اندلعت النيران في بناية مجاورة، ومن ثم انتقلت عبر السطح إلى الفندق، الذي احترق بالكامل خلال أقل من نصف ساعة.وذكرت السلطات المحلية أن الخسائر كانت مادية فقط، ولم تقع أية إصابات نتيجة الحادث.وقال أحد السائحين الروس، لموقع Life: "كنت أول من لاحظ الحريق وعلى الفور باشرت بإيقاظ كل النائمين"، تم إجلاء جميع النزلاء على عجل، ولم يتمكن البعض منهم أخذ أمتعته الشخصية من الغرف.وأضاف السائح أنه تم نقل جميع النزلاء إلى فنادق أخرى في المدينة.