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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجنة هندسية لمعاينة عقار كرموز المنهار بالإسكندرية

السبت 16/يناير/2021 - 10:46 ص
عقار كرموز
عقار كرموز
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار والعقارات المحاورة التي تم إخلائها وإعداد تقرير بذلك، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من عقار مكون من 4 طوابق، موجود في شارع التوفيقية أمام مسجد شعيت دائرة القسم، حيث لم يسفر عن إصابة أحد من السكان.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار المنهار مكون من 4 طوابق وتسكنه 4 أسر بعدد 9 أفراد وصادر له قرار إزالة منذ 4 سنوات.

وتسبب انهيار العقار في انهيار جزء من العقار المجاور، ويسكن به فردان، ولا توجد خسائر في الأرواح، وتم إخلاء إداري بالقوة الجبرية من خلال حي غرب وبمعرفة قسم الشرطة للعقارات المجاورة حفاظا علي سلامة القاطنين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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