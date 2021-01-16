24 ألف إصابة جديدة و590 وفاة بكورونا في روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 24092 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 4674 إصابة جديدة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات المسجلة بشكل إجمالي 3544623.وجاء في بيان لمقر العمليات "تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 24092 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 85 إقليما في روسيا، من بينها 3113 حالة لدى أشخاص لم تظهر عليهم أعراض"، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات، حيث بلغ 4674 إصابة.وفي المقابل، أعلن مقر العمليات عن تسجيل 27311 حالة تعافٍ من الوباء خلال 24 ساعة في روسيا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 2936991.وسجل مقر العمليات، خلال الـ24 ساعة الماضية 590 حالة وفاة، من بينها 79 حالة وفاة في العاصمة الروسية موسكو، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في روسيا جراء الإصابة بالفيروس إلى 65085 حالة.