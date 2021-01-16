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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دينا الشربينى تبدأ تصوير «قصر النيل» الإثنين

السبت 16/يناير/2021 - 11:11 ص
دينا الشربينى
دينا الشربينى
دعاء عبد المقصود
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تبدأ الفنانة دينا الشربينى تصوير أول مشاهدها في المسلسل الدرامي الجديد "قصر النيل" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل بعد غدٍ الإثنين، في الديكور الرئيسى للعمل بمدينة السادس من أكتوبر وهو عبارة عن قصر تدور فيه معظم الأحداث التي تعود إلى فترة الستينيات.

مسلسل "قصر النيل" تدور أحداثه في حقبة الستينيات، وتحمل طابعًا اجتماعيًا قائمًا على التشويق، حول أسرة مصرية تبحث عن ميراثها الذي يختفي في ظروف غامضة وتجسد دينا الشربيني دور سيدة يقتل زوجها ثم تضطر للزواج من شقيقه.

مسلسل "قصر النيل"، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج خالد مرعي ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، أحمد مجدى، عمر السعيد، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسي، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي.

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