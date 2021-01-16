«وهب الله» يدعو النقابات العامة لرصد التحديات التي تواجه العمال

بعث الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، برسالة رسمية إلى رؤساء النقابات العامة، دعا خلالها النقابات إلى إعداد ورقة عمل حول التحديات التي تواجه العمال في القطاعات الإنتاجية التابعة لكل نقابة على حدة، وكذلك رؤية النقابة العامة في التشريعات العمالية، خاصة قانون التأمينات الاجتماعية، وكذلك التنسيق والتشاور لسرعة عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد العمال خلال هذا الأسبوع لبحث أزمة تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.وقال محمد وهب الله في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه الرسالة كانت ضمن توصيات الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، والذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي بمقر وزارة القوى العاملة وبرئاسة الوزير محمد سعفان، وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، وعلى رأسهم محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، ونائب الشيوخ خالد عيش نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وخالد الفقي نائب رئيس الاتحاد أيضا، وذلك لبحث آليات إقامة التوازن بين تشغيل العمال والإنتاج واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف وهب الله، أن رصد مطالب العمال والقطاعات في كافة مواقع العمل، وكذلك رؤية العمال في التشريعات، خطوة من ضمن الخطوات العملية من أجل تفعيل الحوار المجتمعي كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية، ويحقق التوزان بين أطراف الانتاج الثلاثة.