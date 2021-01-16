رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رغم الطلاق.. كيم كاردشيان تتعامل مع كانى ويست بشكل ودى

السبت 16/يناير/2021 - 11:08 ص
كيم كاردشيان
كيم كاردشيان
وكالات
طباعة
صرحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها بأن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان تتعامل مع زوجها مغني الراب كاني ويست بشكل ودي رغم انفصالهما بشكل رسمي.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن الثنائي الشهير قرر كل منهما التركيز على عالمه وحياته الخاصة، بينما يحاول كاني ويست تحسين صحته النفسية بعدما تأكدت إصابته بمرض اضطراب ثنائي القطب.

وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية حول انفصال نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان عن زوجها مغني الراب الشهير كاني ويست بعد زواج استمر 6 سنوات.

وقالت التقارير حسبما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية إن كيم كاردشيان بدأت التحضير لأوراق الطلاق بشكل رسمي.

وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية عن أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان وزوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست منفصلان منذ عام.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

كورونا عالميًا: 2 مليون و18 ألف وفاة و94 مليونًا و316 ألف إصابة

لأول مرة منذ 2005.. فلسطين تقرر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

ضبط 16 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

منها الحمى.. 4 أعراض جانبية بعد تلقى لقاح فيروس كورونا

ارتداء الكمامة أكثر من مرة.. «الصحة» تحذر وأطباء يكشفون المخاطر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رغم الطلاق.. كيم كاردشيان تتعامل مع كانى ويست بشكل ودى

أستراليا تشدد إجراءات الحجر الصحي للاعبين قادمين من لوس أنجلوس

سيناريو طريقة تفشي كورونا في العالم خلال 2021

الصين تبني مركز عزل كورونا 1500 غرفة فى 5 أيام

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

«البطة سامبا» و«الجميلة والوحش» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة تعليم أنواع الخط العربى بساقية الصاوى