رغم الطلاق.. كيم كاردشيان تتعامل مع كانى ويست بشكل ودى

صرحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها بأن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان تتعامل مع زوجها مغني الراب كاني ويست بشكل ودي رغم انفصالهما بشكل رسمي.وأضافت الصحيفة البريطانية، أن الثنائي الشهير قرر كل منهما التركيز على عالمه وحياته الخاصة، بينما يحاول كاني ويست تحسين صحته النفسية بعدما تأكدت إصابته بمرض اضطراب ثنائي القطب.وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية حول انفصال نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان عن زوجها مغني الراب الشهير كاني ويست بعد زواج استمر 6 سنوات.وقالت التقارير حسبما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية إن كيم كاردشيان بدأت التحضير لأوراق الطلاق بشكل رسمي.وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية عن أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان وزوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست منفصلان منذ عام.