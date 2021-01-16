هاني سلامة يستعد لتصوير «بين السما والأرض» مطلع فبراير

يستعد الفنان هاني سلامة لتصوير مسلسله الرمضاني الجديد "بين السماء والأرض"، والمقرر عرضه في 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل مطلع فبراير المقبل.ويجرى هاني سلامة اجتماعات مكثفة مع المخرج "ماندو العدل"، للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل قبل بدأ تصوير المسلسل المأخوذ عن قصة نجيب محفوظ، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي من قبل قام ببطولته هند رستم وعبدالمنعم إبراهيم.ويواصل "ماندو العدل" الأوديشن الخاص بالمسلسل، حيث تقدم حتى الآن 7000 شاب وشابة للمشاركة في بطولة المسلسل."بين السما والأرض" من بطولة هاني سلامة، غادة عادل، سوسن بدر، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، أحمد بدير، محمد ثروت، محمود الليثي، ندى موسى، نورهان، ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين، وهو سيناريو وحوار إسلام حافظ.