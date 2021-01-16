داخل ورش صناعة النحاس في الغربية.. أصحابها: المهنة تواجه الاندثار

داخل إحدى حارات منطقة السيد البدوي بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، توجد ورش تصنيع النحاس والألومنيوم والتي ترجع تاريخها لمئات السنوات، حيث كان يقبل عليها الأمراء وأصحاب الذوق العالي لشراء القطع النادرة والمميزة التي تشكل على الأيدي، لتصبح الحرفة الأكثر شهرة وسط جميع الحرف.ورغم أن هذه الحرفة من أقدم الحرف بمدينة طنطا، إلا أنها تصارع الاندثار، وأصبح هناك ورشتان فقط بجوار مسجد السيد البدوى، بعد أن كان هناك الكثير منها وكانت مصدر رزق لمئات الشباب.التقت "الدستور" وليد النحاس، أحد حرفى تشكيل النحاس والألومنيوم، والذي قال إن حرفة تشكيل النحاس موجودة منذ عشرات السنين، بمدينة طنطا، وتوارثتها الأجيال، وما زلنا نعمل فى هذه الحرفة التى أوشكت على الاندثار بسبب قلة الأيدي العاملة وغرق الأسواق بالسلع والقطع المستوردة.وأضاف أن صناعة النحاس، ارتبطت بالأواني النحاسية التى يحرص الكثيرون على اقتنائها فى المنازل المصرية، التى قل الاهتمام بها حاليا، نظرا لارتفاع أسعارها، فضلا عما تشهده الأسواق المصرية من غزو لأوانى الألومنيوم والاستاليس، ورغم كل هذه التطورات، فإن العاملين بتلك المهنة، لا زالوا متمسكين بالعمل بها.وأشار إلى أنه كان يوجد إقبال من السياح على شراء التحف النحاسية في السابق، والتي كانوا يستخدموها في أعمال الديكور وكانت تحتوي على معادن ثمينة ونقوش بديعة على النحاس، فتجد الأطباق واللوحات التى يزخرفها أشكال ونقوش فنية.وأوضح أن عملهم يقتصر حاليا على صناعة القطع الإسلامية النحاسية مثل "طربوش المأذنة، الهلال، التحف والانتيكات"، فى حين أن هناك عدد قليل من المواطنين يهوى شراء النحاس من أوانى طبخ ومستلزمات المطابخ.