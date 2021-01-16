جرائم بحق الأطفال| مرات الأب عذبت طفلة زوجها حتى الموت.. ويوسف مات دفاعا عن شرفه

طفلة أكتوبر

استدرجه وفشل في اغتصابه

شهدت محافظة الجيزة خلال الساعات الأخيرة جرائم بشعة ارتكبت في حق طفلين، الاول راح ضحية سائق سيطرت شهوته على عقله فحاول اغتصاب الطفل، وعندما قاومه الأخير خشى السائق فضح أمره فقتله.. الطفلة الثانية أوقعها حظها بين يدي زوجة أب جاحدة القلب قاسية المشاعر، انهالت عليها بالضرب وأذاقتها ألوان العذاب حتى الموت.لم يتخطى عمرها الثلاث سنوات، ووجدت نفسها بين يدي زوجة أب لا تعرف في حياتها سوى الضرب والتعذيب.كانت البداية عندما استقبلت مستشفى الشيخ زايد الطفلة المجني عليها مصابة بإصابات مختلفة في أنحاء جسدها فشك الأطباء فيها، خاصة أن السيدة التي أحضرتها تركتها جثة هامدة واختفت تماما.تفاصيل الجريمة تم الكشف عنها عندما تلقى اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من مستشفى الشيخ زايد بوصول طفلة مصابة بآثار تعذيب وضرب في أنحاء متفرقة من الجسد وتبين وفاتها.وانتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات وأن زوجة والدها وراء قتلها، حيث اعتادت ضربها وتعذيبها ما أدى إلى وفاتها فقامت بنقلها إلى المستشفى وتركت جثتها وفرت هاربة.وشكل اللواء محمد عبد التوب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لضبط المتهمة ووالد الطفلة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.الطفل فهد كان عائدا إلى منزله بعد شراء بعض الاحتياجات لوالدته، فالتقاه جاره سائق توك توك وعرض عليه توصيله.. كان للجار نية خفية لم يعلمها الطفل إلا عندما انحرف السائق لطريق آخر واستدرجه لعقار مهجور، وعندما حاول هتك عرضه وتجريده من ملابسه لاغتصابه بدأ الطفل في الصراخ وتهديد جاره بفضح أمره.. خوف ورهبة سيطرت على المتهم لاكتشاف أمر شذوذه بين أهالي قرية بشتيل، فقرر التخلص نهائيا من الطفل البريء ليطبق يديه على رقبته حتى جحظت عيناه وفارق الحياة.كانت البداية ببلاغ تلقته شرطة النجدة أفاد العثور على جثة طفل بمنطقة بشتيل، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك، أحد جيران المجنى عليه.كما كشفت التحريات قيام المتهم باستدراج المجنى عليه لاغتصابه وأثناء مقاومة الطفل خنقه، ففارق الحياة وفر المتهم هاربا، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت فرق المباحث من ضبط المتهم.وبمواجهته اعترف بارتكابه جريمته تفصيليا، وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة.وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة.