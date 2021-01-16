بين السحاب.. محمد ثروت بصحبة بيومى فؤاد وسليمان عيد وكريم عفيفى

شارك الفنان محمد ثروت، جمهوره بصورة له مع الفنان بيومى فؤاد وسليمان عيد وكريم عفيفى من داخل الطائرة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام ".وعلق محمد ثروت على الصورة، قائلا: "ساعة بين السحاب".يذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد فيلم "الكويسين" وتدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزى فى منزل عائلة "الكويسين".