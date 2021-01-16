معجون أسنان وحلاقة.. طرق لتنظيف «الأحذية البيضاء والشامواه»

نصائح تنظيف الكوتشي الأبيض



بيكربونات الصودا



معجون الأسنان



معجون الحلاقة



غسول الملابس



فرشة الشعر:



اتركي الطين حتي يجف:



بقع الزيت:



خل أبيض:



عدم تعرضه للشمس:



حذرتى هيئة الأرصاد الجوية من موجة برد قارس تضرب بعض المحافظات خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه قد يصاحبها سقوط أمكار، وهذا ما يجعل الكثير يواجه مشكلة وهي تنظيف الأحذية خاصة "البوت" الشامواه و"الكوتشي الأبيض".ووفقا لموقع "wikihow"، هناك بعض الطرق والمواد الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها لتنظيف هذا النوع من الأحذية.بودرة الأطفال:يمكن استخدام فرشاة الأسنان قديمة لفرك البقع باستخدام الماء الدافىء والصابون، بودرة الأطفال، أو حتى معجون الأسنان، والتي تساعد على تنظيف الحذاء.تساعد صودا الخبز على تنظيف الحذاء الأبيض، من خلال مزج ملعقة كبيرة من الماء الساخن وملعقة كبيرة أخرى من الخل الأبيض وملعقة كبيرة من صودا الخبز وتقومي باستخدامه.يعتبر معجون الأسنان من أفضل الطرق التي يمكن أستخدامها في تنظيف الكوتشي الأبيض، فيمكنك استخدامه معجون العادي منه وليس الهلامي، ويترك علي الحذاء لمدة 10 دقائق ثم باستخدام فرشاة الأسنان تقومي بتنظيفة.معجون الحلاقة له مفعول قوي جدا في إزالة الأتربة والأوساخ التي تعلق بالأحذية، قومي بوضع المعجون على الكوتشي لمدة نصف ساعة.غسول الملابس له تأثير سحري على تنظيف الكوتشي الأبيض فيمكن وضعه على الكوتشي لمدة 10 دقائق ثم قومي بغسله بفرشاة الأسنان.تنظيف البوت الشامواه:عليكي بتنظيف الأتربة بأستخدام فرشة شعر ناعمة حتى تتمكني من إزالة كافة الأتساخات.إذا كان الحذاء ملطخا بالطين عليكي تركه حتى يجف، ثم استخدمي فرشة الشعر الناعمة لإزاله باقي الأتساخاتيمكن إزالة بقع الزيت والشحم باستخدام البيكينج صودا، قومي بإزالة سائل الزيت الزائد من على سطح الحذاء ثم انثرى بالبيكينج صودا على البقعة، واتركه لعدة ساعات ثم مشطه بواسطة فرشاة الحذاء.يمكن استخدام الخل الأبيض لإزالة الاتساخات، فقط قومي بإحضار قطعة قماش وأضيفي الخل الأبيض وامسحى بها الاتساخات.ينبغي ألا تترك الحذاء في الشمس، حيث قد يتلاشى لونه ويتكسر الجلد، خاصة بعد تعرضة للماء المطر فيجب تجفيفة وإزالة الأتساخات أولا بأول.