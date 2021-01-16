رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

معجون أسنان وحلاقة.. طرق لتنظيف «الأحذية البيضاء والشامواه»

السبت 16/يناير/2021 - 11:02 ص
تنظيف الحذاء
تنظيف الحذاء
هويدا سعيد
طباعة
حذرتى هيئة الأرصاد الجوية من موجة برد قارس تضرب بعض المحافظات خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه قد يصاحبها سقوط أمكار، وهذا ما يجعل الكثير يواجه مشكلة وهي تنظيف الأحذية خاصة "البوت" الشامواه و"الكوتشي الأبيض".

ووفقا لموقع "wikihow"، هناك بعض الطرق والمواد الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها لتنظيف هذا النوع من الأحذية.

نصائح تنظيف الكوتشي الأبيض

بودرة الأطفال:

يمكن استخدام فرشاة الأسنان قديمة لفرك البقع باستخدام الماء الدافىء والصابون، بودرة الأطفال، أو حتى معجون الأسنان، والتي تساعد على تنظيف الحذاء.

بيكربونات الصودا

تساعد صودا الخبز على تنظيف الحذاء الأبيض، من خلال مزج ملعقة كبيرة من الماء الساخن وملعقة كبيرة أخرى من الخل الأبيض وملعقة كبيرة من صودا الخبز وتقومي باستخدامه.

معجون الأسنان

يعتبر معجون الأسنان من أفضل الطرق التي يمكن أستخدامها في تنظيف الكوتشي الأبيض، فيمكنك استخدامه معجون العادي منه وليس الهلامي، ويترك علي الحذاء لمدة 10 دقائق ثم باستخدام فرشاة الأسنان تقومي بتنظيفة.

معجون الحلاقة

معجون الحلاقة له مفعول قوي جدا في إزالة الأتربة والأوساخ التي تعلق بالأحذية، قومي بوضع المعجون على الكوتشي لمدة نصف ساعة.

غسول الملابس

غسول الملابس له تأثير سحري على تنظيف الكوتشي الأبيض فيمكن وضعه على الكوتشي لمدة 10 دقائق ثم قومي بغسله بفرشاة الأسنان.

تنظيف البوت الشامواه:

فرشة الشعر:

عليكي بتنظيف الأتربة بأستخدام فرشة شعر ناعمة حتى تتمكني من إزالة كافة الأتساخات.

اتركي الطين حتي يجف:

إذا كان الحذاء ملطخا بالطين عليكي تركه حتى يجف، ثم استخدمي فرشة الشعر الناعمة لإزاله باقي الأتساخات

بقع الزيت:

يمكن إزالة بقع الزيت والشحم باستخدام البيكينج صودا، قومي بإزالة سائل الزيت الزائد من على سطح الحذاء ثم انثرى بالبيكينج صودا على البقعة، واتركه لعدة ساعات ثم مشطه بواسطة فرشاة الحذاء.

خل أبيض:

يمكن استخدام الخل الأبيض لإزالة الاتساخات، فقط قومي بإحضار قطعة قماش وأضيفي الخل الأبيض وامسحى بها الاتساخات.

عدم تعرضه للشمس:

ينبغي ألا تترك الحذاء في الشمس، حيث قد يتلاشى لونه ويتكسر الجلد، خاصة بعد تعرضة للماء المطر فيجب تجفيفة وإزالة الأتساخات أولا بأول.

موضوعات متعلقة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

أسعار الذهب اليوم السبت 16-1-2021

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» في فبراير.. وإطلاق الموقع نهاية يناير

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

ضبط 16 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

منها الحمى.. 4 أعراض جانبية بعد تلقى لقاح فيروس كورونا

ارتداء الكمامة أكثر من مرة.. «الصحة» تحذر وأطباء يكشفون المخاطر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رغم الطلاق.. كيم كاردشيان تتعامل مع كانى ويست بشكل ودى

أستراليا تشدد إجراءات الحجر الصحي للاعبين قادمين من لوس أنجلوس

سيناريو طريقة تفشي كورونا في العالم خلال 2021

الصين تبني مركز عزل كورونا 1500 غرفة فى 5 أيام

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

«البطة سامبا» و«الجميلة والوحش» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة تعليم أنواع الخط العربى بساقية الصاوى