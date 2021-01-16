عمر هاشم: الطرق الصوفية هدفها الحفاظ على المجتمع من أي انحرافات

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة العلمية بالطرق الصوفية، إن اللجنة العلمية للطرق الصوفية دورها محوري وهام، فهي تقوم بالحفاظ على المنهج الصوفى من الانحرافات والخروقات التي نراها في مجتمعاتنا حالياَ، فهذه اللجنة دورها كبير وهام في تثبيت ركائز التصوف السني داخل الطرق الصوفية.وتابع "هاشم" في تصريحات صحفية، أن الطرق الصوفية مدارس دينية تعلم المريدين التزكية وعلم السلوك ومبادئ السير في طريق أهل الله، واللجنة العلمية تمارس نشاطها بشكل دائم، للحفاظ على الهوية الصوفية لمصر، لأن هناك جماعات وتيارات تريد نشر أفكار غريبة عن مجتمعنا الإسلامي والمصري.