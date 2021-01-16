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محافظات

زراعة القليوبية: 1850 مستفيدا من مشروع البتلو بالمحافظة

السبت 16/يناير/2021 - 10:19 ص
إحياء البتلو
إحياء البتلو
كتب صلاح حسنى
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أعلن المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، وصول إجمالي القروض التي جرى منحها للمنتفعين من مشروع إحياء البتلو، 250 مليون و722 ألف جنيه، فيما بلغ عدد المستفيدين (المربين) من مشروع البتلو بالمحافظة 1850 مربيا، باجمالي 13200 رأس (أبقار- جاموس)، بالإضافة إلى وجود 181 مزرعة إنتاج حيواني تسمين وألبان على مستوى المحافظة.

وأضاف "زايد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع إحياء البتلو يستهدف منح صغار المربين وشباب الخريجين قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية بفائدة بسيطة متناقصة لتوفير فرص عمل كبيرة، وتنمية الثروة الحيوانية وتقليص الفجوة فى أسعار اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيوانى.

وأوضح "زايد"، أنه يتم صرف القروض بفائدة لا تزيد على 5% من فروع البنك الزراعي المصري بالمحافظة، حيث يستهدف تنمية الثروة الحيوانية وتقليل الفجوة الاستيرادية للحوم الحمراء وصولًا إلى الاكتفاء الذاتى منها، موضحا أنه يبلغ إجمالي مبادرة البنك المركزى المصرى 1.6 مليار جنيه.

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