أمريكا: لا أدلة على مؤامرة لخطف مشرعين خلال اقتحام الكونجرس

قال المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا، مايكل شيروين، إنه لا يوجد دليل مباشر على محاولة قتل وأسر أو خطف مشرعين خلال أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي.وأدلى شيروين بهذا التصريح رغم اتهام مكتب منفصل للمدعي العام في ولاية أريزونا، مثيري الشغب، بالسعي إلى أسر واغتيال مشرعين.وكان ممثلو الادعاء أدرجوا هذا التقييم في ملف يطلب فيه من القاضي احتجاز جاكوب تشانسلي، أحد قادة الغوغاء، الذي تم تصويره بغطاء رأس من جلد الدب ذي قرنين.وقال المدعون العامون في ملف المحكمة: "إن الأدلة القوية، بما فيها كلمات تشانسلي نفسه وتصرفاته في مبنى الكابيتول، تؤيد حقيقة أن نية مثيري الشغب هي القبض على المسئولين المنتخبين في حكومة الولايات المتحدة واغتيالهم"، وفقا للشرق الأوسط.وناقض شيروين تلك التصريحات أثناء حديثه للصحفيين، قائلا: "إن هناك انفصالا بين سلطات تطبيق القانون الاتحادية، وفقا لتقرير في الإذاعة العامة الأمريكية".ويتهم ممثلو الادعاء في أريزونا تشانسلي بالمشاركة النشطة في تمرد حاول بعنف الإطاحة بحكومة الولايات المتحدة.