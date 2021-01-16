نزوح 60 ألف مواطن من إفريقيا الوسطى للكونغو الديمقراطية هربًا من العنف

قالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن عدد الفارين من جمهورية إفريقيا الوسطى هربا من الصراعات المسلحة الدائرة هناك بلغ حتى الثالث عشر من شهر يناير الجاري 60 ألف فار، نزحوا جميعا إلى أراضي الكونغو الديمقراطية المجاورة.وأشارت المفوضية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، في تقرير لها، إلى أنه بغروب شمس يوم الثالث عشر من يناير 2021 سجلت المفوضية عبور عشرة آلاف من مواطنى إفريقيا الوسطى لنهر أوبانجى الفاصل بين جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية فرارا من الموت ليصل بذلك إجمالي الفارين من إفريقيا الوسطى إلى أراضى الكونغو الديمقراطية إلى 60 ألف نازح.وسجلت المفوضية العليا لشئون اللاجئين في الأمم المتحدة نزوح تسعة آلاف من مواطنى إفريقيا الوسطى إلى أراضي كل من الكونغو وتشاد والكاميرون في الفترة من 13 ديسمبر 2020 وحتى 13 يناير 2021، حيث قام الفارون بطلب اللجوء في الدول الثلاثة.ودعت مفوضية شئون اللاجئين حكومة إفريقيا الوسطى والأطراف المتقاتلة في البلاد إلى البدء بسرعة في عمليات تفاوض تفضى إلى سلام والكف عن الاحتكام إلى البنادق لتحقيق المكاسب السياسية على حساب تهديد عشرات الآلاف من المدنيين العزل من مواطنى إفريقيا الوسطى.وبخلاف الفارين طلبا للجوء في دول جوار إفريقيا الوسطى، سجلت تقارير مفوضية شئون اللاجئين في الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 58 ألف من مواطني إفريقيا الوسطى عن قراهم ومناطق سكناهم الأصلية داخل حدود إفريقيا طلبا للحياة، متحولين بذلك إلى مشردين تحت وطأة الاشتباكات المسلحة التي تشهدها البلاد.وميدانيا.. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية العالمية عن نجاح بعثتها الطبية التطوعية في إفريقيا الوسطى في معالجة 12 من مصابي الحالات الخطرة في أحد مشافى بانجوى عاصمة إفريقيا الوسطى، منذ بداية العام الجاري وحتى 13 يناير، وكذلك قدمت المنظمة دعما صحيا لما متوسطه 30 مريضا ومصابا من أبناء إفريقيا الوسطى يوميا خلال تلك الفترة، ودعت أطباء بلا حدود إلى تكاتف دولي لتقديم الدعم الطبي الضروري الذي تفتقر إليه المؤسسات الصحية في إفريقيا الوسطى.كانت إفريقيا الوسطى قد شهدت وقوع أعمال عنف واشتباكات مسلحة بين قوات الحكومة المعارضة في إفريقيا الوسطى تسعى للوصول إلى السلطة، وقد تصاعدت وتيرة تلك الاشتباكات بدءا من التاسع عشر من ديسمبر الماضي قبل ثمانية أيام على بدء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في الأسبوع الأخير من العام الماضي، في محاولة من المعارضة لمنع إعادة انتخاب فوستين ارشانجى توديرا، رئيس إفريقيا الوسطى، من خلال العمل المسلح.ومنذ سبعة عشر عاما تشهد إفريقيا الوسطى حربا أهلية عندما شكلت أقوى ست تيارات معارضة فيها تحالفا موحدا فيما بينها وأطلقت عليه مسمى "تحالف الوطنيين من أجل التغيير"، سرعان ما تحول هذا التحالف إلى العمل المسلح ضد القوات الحكومية من خلال ميليشيات شبه عسكرية استطاعت السيطرة على ثلثى مساحة إفريقيا الوسطى وتسببت في إشعال نيران حرب أهلية في البلاد.