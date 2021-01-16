«البطة سامبا» و«الجميلة والوحش» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال فرع الإسكندرية، أمس الجمعة، عددًا من العروض المسرحية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، والعروض من إنتاج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، الأول بعنوان "البطة سامبا"، وهو عرض غنائي استعراضي يعتمد على تقنية المسرح الأسود، تدور الأحداث حول بطة سوداء اللون تدعى "سامبا" تاهت من والدتها فتذهب للبحث عنها وأثناء رحلتها تمر على بحيرة البط الأبيض اللون وهناك تعاني من التنمر بسبب لونها وتمر بالعديد من الأحداث والشخصيات.أداء آمر محمود، نوار سامح، چنا يحيى، فرج علي، آسر محمد، چودي إسلام، حلا هشام، ليلة أيمن، عبد الرحمن محمد، يوسف محمد، يارا فتحي، شهد محمد، حازم أشرف، نور سامح، عمرو رمضان، آدم محمود، غزلانة مصطفى، مهند سامح، غزل أيمن، رقية أحمد، القاسم محمد، خديجة محمد، نورسين حسام، سلمى محمد، غزل محمد، تأليف عبير سعد، ألحان وتوزيع محمد مصطفى، استعراضات مهند مختار، ديكور أماني سمير، إضاءة مصطفى العطار، صوت محمد منصور، مساعد مخرج نورهان محمد، وإخراج رنا بركات.العرض الثاني بعنوان "الجميلة والوحش"، وهو مأخوذ عن قصة الجميلة والوحش والتي تعد واحدة من أجمل وأشهر القصص الخيالية، تتناول كيف يمكن للحب أن يغير البشر للأفضل من خلال قصة الجميلة التي يقوم الوحش بسجنها لاقتحامها الغابة التي يعيش بها، ويقرر كل من الاقزام وحطاب المدينة مساعدتها لفك أسرها، من أداء أحمد مشالي، أسامة ميكي، أمنية عمر، عبد الرحمن يسري، مرام محمد، سلمى إبراهيم، عمرو أسامة، ريتال محمد، حور تامر، نوران محمد، فارس كريم عبد العزيز، ديمة شريف، باسم صلاح، أحمد تامر، منى مختار، هنا حسين، جنا سعيد، بسنت كريم عبد العزيز، جنا تامر، أشعار أحمد مشالي وشيماء إبراهيم، موسيقى وألحان محمد شحاته، إعداد وإخراج الدكتورة شيماء إبراهيم.شهد العروض حضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرج المسرحي الدكتور جمال ياقوت، الدكتورة نبيلة حسن عميد المعهد العالى للفنون المسرحية بالإسكندرية، والكاتب المخرج المسرحي شريف صلاح الدين، ومن المقرر أن تستمر العروض حتى يوم 18 من الشهر الجاري.