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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيجيريا تشن حملة ملاحقة لمروجي اللقاحات المزيفة وتحذر من المحتالين

السبت 16/يناير/2021 - 10:09 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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حذرت نيجيريا مواطنيها من تعاطي لقاحات "مزيفة" ضد فيروس "كورونا"، حيث رصدت أجهزة مكافحة الفساد والشرطة في نيجيريا تداولها في الأسواق المحلية.

وأصدرت الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء والدواء في نيجيريا "نافداك" توجيها عبر وسائل الإعلام إلى الشعب النيجيري صباح اليوم تحذرهم من تعاطي اللقاحات الزائفة التي يتم تداولها في عدد من مناطق نيجيريا، فيما قال المفتش العام لشرطة نيجيريا إنه تم ضبط وتعقب عناصر احتيالية تعمل في شبكات ترويج تلك اللقاحات المغشوشة في عموم أقاليم نيجيريا.

وذكرت "نافداك" أنها لم تجز حتى الآن أية أنواع من لقاحات الوقاية من فيروس "كورونا".. مؤكدة أن عشرة ملايين عبوة لقاح معتمدة ستصل نيجيريا في مارس القادم وان اتصالات تتم في هذا الصدد بين الحكومة النيجيرية ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومنظمة الصحة العالمية من خلال مبادرة "كوفاكس" لتوفير اللقاحات الكافية للشعب النيجيري البالغ تعداده 160 مليونا.

وشهد العام الماضي رواجا في الأسواق النيجيرية لأعمال نصب واحتيال بزعم توفير لقاحات واقية من (كوفيد- 19)، حيث استغل المحتالون الجائحة لمباشرة أعمال احتيال نشطة في ريف نيجيريا لمواجهة الوباء.

وبشكل عام تسعى نيجيريا إلى تطعيم 40 % من سكانها ضد فيروس "كورونا" خلال العام 2021 وتعمل الحكومة النيجيرية على رفع كفاءة البنية الأساسية في المستشفيات العامة والوحدات الصحية لتقديم اللقاح للمواطنين بصورة منظمة وتوفير أماكن التخزين المبردة للقاحات القادمة.

ووفقا للبيانات الرسمية، سجلت نيجيريا، التي تعد الأكثر سكانا في إفريقيا، 104 آلاف حالة إصابة بفيروس "كورونا" بين مواطنيها و1300 حالة وفاة منذ بدء انتشار الجائحة بالبلاد في نهاية الربع الأول من العام الماضي.

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